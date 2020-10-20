الشاشة الزرقاء تدعم السلام والاقتصاد والزراعة

الخرطوم: كوكتيل

تخصص قناة النيل الأزرق برمجة خاصة خلال الفترة القادمة لقضايا وأحداث وطنية مهمة على رأسها المؤتمر الأقتصادي وحملة دعم الجيش الأخضر الرامية لإنجاح الموسم الزراعي إلى جانب دعم ملف السلام الذي تستضيف الخرطوم هذه الأيام خطواته الأخيرة ليصبح حلماً على أرض الواقع، وكانت النيل الأزرق قد خصصت برامجها خلال الفترة الأخيرة لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات واستضافت عشرات المبادرات الخيرية والإنسانية داخل وخارج الوطن وقدمت نقلا مباشراً لأضرار الفيضان من قلب المناطق المتأثرة بولاية سنار ونهر النيل والنيل الأزرق إلى جانب ولاية الخرطوم بمحلياتها المختلفة .