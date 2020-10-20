في الجولات الأخيرة قبل ختام الموسم الهلال في مطب صعب أمام النمور والمريخ يتحدى الوادي الشرطة ينازل الفرسان ومواجهة مثيرة بين الخيالة والسلاطين

الخرطوم : السوداني

تستكمل مباريات الدوري الممتاز اليوم الإثنين بإقامة مباريات الجولة الأخيرة في البطولة المحلية والتي قد تكون حاسمة في صراع البقاء والهبوط، حيث تسعى القمة لتأمين موقفها قبل لقاء الديربي المرتقب مطلع الاسبوع المقبل.

وسيخوض المريخ المتصدر للمنافسة برصيد (68) نقطة لقاء سهلا نسبياً أمام حي الوادي نيالا (49) نقطة، حيث يسعى الأحمر لمواصلة رحلة الانتصارات لدخول لقاء الديربي بفرصتين للتتويج حال فاز الهلال اليوم، بينما فقد حي الوادي نيالا حظوظه في التمثيل بالبطولة الكونفيدرالية.

وسيلعب الهلال تحديا صعبا أمام الاهلي شندي عنوانه الأساسي ممنوع التفريط لأن أي نتيجة خلاف فوز الهلال اليوم ستمنح المريخ لقب الدوري الممتاز حال فاز الاخير على حي الوادي ، وتراجع الهلال لوصافة الترتيب برصيد (66) نقطة بعد تعادله في الجولة الماضية أمام هلال الفاشر سلبيا، بينما فاز الأهلي شندي (44) نقطة في الجولة الماضية على الأمل عطبرة بهدف.

بقية مواجهات اليوم ستحدد هوية الفريق الذي سيرافق أهلي عطبرة الهبوط والفريق الذي سيلعب الملحق، حيث سيلعب هلال كادوقلي (29) نقطة أمام مريخ الفاشر (48) نقطة للابتعاد عن منطقة الهبوط المباشر وهو الحال نفسه بالنسبة للشرطة القضارف (31) نقطة والذي سيواجه الأهلي الخرطوم (38) نقطة للابتعاد عن منطقة الحسابات المعقدة، وسيسعى الفلاح عطبرة (27) نقطة لتحقيق الفوز على هلال الفاشر (36) لتجنب الهبوط المباشر.