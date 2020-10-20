“الأسد” في وضعية صعبة تطبيع الهلال تستشعر الخطر وتطيح بالنقر

تقرير: السوداني

تسبب تراجع نتائج فريق الكرة الأول بنادي الهلال خلال الفترة الماضية في بطولة الدوري الممتاز في حالة استياء عامة للجماهير الهلالية الأمر الذي كان يستدعي تدخل عاجل من قبل لجنة التطبيع، التي استشعرت الخطر وأطاحت بالمدير الفني الفاتح النقر، وذلك عقب تعادل الهلال في ثلاث مباريات مما تسبب في فقدان الأزرق لصدارته قبل جولتين فقط من نهاية المنافسة لصالح الند التقليدي.

وبالعودة لتفاصيل إقالة النقر التي تمت عقب تعادل الهلال مع هلال الفاشر، فلقد وجد المجلس المعين نفسه أمام وضعية حرجة تتطلب تدخل عاجل خاصة بعد ان تسلم الفريق من المجلس السابق كمتصدر للمنافسة، وعلى الرغم من تعثر المريخ بعد تعيين مجلس التطبيع الا ان تعثر الهلال كان اكبر لفقدان الفريق (11) نقطة منذ تعيين المجلس الحالي، ويرى البعض ان مشكلة الهلال الفنية ليست لها علاقة بالفاتح النقر وحده وإنما هي تراكمات لسوء في إعداد الفريق حينما كان النشاط متوقفا حيث عاد الهلال للتدريبات قبل ايام قليلة من استئناف النشاط الرياضي.

وكلف مجلس تطبيع نادي الهلال الكابتن فوزي المرضي بالإشراف الفني على الفريق خلال الفترة المقبلة لحين التعاقد مع المدرب الصربي زوران، وسيشرف الاسد ومعاونيه على مواجهتي الهلال القادمتين امام الأهلي شندي والمريخ تواليا، واي تعثر للفريق خلال المواجهتين القادمتين سيعني التفريط في لقب المنافسة لصالح الند التقليدي مما يضع “الاسد” فوزي المرضي امام امتحان صعب للغاية يبدأ من اليوم في مواجهة الاهلي شندي.