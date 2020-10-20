المنتخبات السنية تواصل التحضيرات للمشاركة في سيكافا

واصلت المنتخبات السنية “20” و “17” عاما التحضيرات للمشاركة في تصفيات شرق ووسط افريقيا (CECAFA) المؤهلة لبطولتي أمم افريقيا 2021 في المغرب وموريتانيا.

وأدى منتخب تحت 20 عاما مرانا صباح الاثنين باستاد الخرطوم تحت إشراف الجهاز الفني الوطني في انتظار عودة المدرب منير لهباب من فرنسا.

وخاض منتخب تحت 17 عاماً مرانا في نفس التوقيت باكاديمية تقانة كرة القدم تحت اشراف المدرب العام حمد كمال.

وأكد حمد كمال ان التدريبات تمضي بشكل جيد، مبيناً انهم حاليا في وضعية اختبارات لكلية الخرطوم، في انتظار وصول المدرب منير لهباب من اجل اكمال عملية الاختبارات للاعبي الولايات الاخرى وتحديد كلية المنتخب النهائية.

يذكر أن اتحاد شرق ووسط افريقيا CECAFA حدد نوفمبر لبداية تصفيات تحت 20 عاما في تنزانيا، بينما تستضيف رواندا تصفيات تحت 17 عاما في ديسمبر.