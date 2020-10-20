انطلاق كورس مدربي الأكاديميات والمراحل السنية

شهدت أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم 2، انطلاق كورس مدربي الاكاديميات والمراحل السنية تحت اشراف مجلس الاكاديميات والمدارس السنية التابع للجنة المدربين بالاتحاد السوداني لكرة القدم.

ويشارك في الكورس 45 مدرباً من مختلف الاكاديميات والمدارس السنية داخل ولاية الخرطوم، ويستمر الكورس حتى 29 اكتوبر 2020، ويحاضر فيه المحاضر في لجنة المدربين الجزائري ايت عبدالملك، وشرف الدين أحمد موسى وعثمان أندلي.

وحضر الافتتاح رئيس لجنة المدربين بالاتحاد السوداني لكرة القدم عمار الصادق، والرشيد أبوالجدي رئيس مجلس الاكاديميات والمدارس السنية.

وأكد عمار الصادق أن الكورس سيقدم منهجا جديدا للمدربين ، مبيناً أنهم منذ تولي مهمة العمل في لجنة التدريب عقدوا لقاء تفاكريا مع المدربين والمحاضرين والخبراء، وخرجوا بمقترحات مثلت خارطة طريق بالنسبة لهم، مشيراً إلى أن الاهتمام بالمراحل السنية كان من المقترحات التي خرج بها اللقاء التفاكري، ويعتبر تدشين مجلس الاكاديميات والمدارس السنية وقيام كورس مدربي الاكاديميات والمدارس السنية خطوات فعلية لتنفيذ مخرجات الملتقى التفاكري لتأهيل الكوادر في المدارس السنية.

يذكر أن كورس مدربي الاكاديميات والمدارس السنية تشارك فيه الاكاديميات والمدارس في ولاية الخرطوم، ويعقبه كورس مدربي الاكاديميات والمدارس السنية في الولايات الاخرى