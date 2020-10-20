الاستئنافات تنصف الخيالة وتطلب ملف شكوى السلاطين

عقدت لجنة الاستئنافات المنتخبة بالاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعها رقم “40” برئاسة مولانا عبدالعزيز سيد أحمد رئيس اللجنة، واتخذت القرارات التالية حيث نظرت اللجنة في استئناف نادي هلال الفاشر ضد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات باعتباره مهزوما “0-2” امام هلال كادوقلي ، وبعد التداول قررت اللجنة قبول الاسئتناف شكلا وموضوعاً، حيث ثبت للجنة أن الاعتراض قدم في الاول من اكتوبر عند الساعة السادسة والثلث عصراً حسب التاريخ والزمن المدون في تقرير المراقب عن الاعتراض، وكانت المباراة قد جرت عند الساعة الثالثة والنصف، وذلك حسب تقرير حكم المباراة، وبما أن المادة 14 فقرة 2 من اللائحة تنص على وجوب تقديم الاعتراض قبل ربع ساعة من بداية المباراة على الاقل، فقد قررت اللجنة قبول الاستئناف والغاء قرار اللجنة المنظمة للمسابقات واعتماد نتيجة المباراة كما جاءت في تقرير الحكم كما بحثت اللجنة استئناف نادي الخرطوم الوطني ضد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات في مشاركة لاعب الاهلي الخرطوم دومينيك أبوي، قررت اللجنة قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وحول استئناف نادي حي الوادي نيالا ضد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات في منع تلفزة مباراته امام الهلال الخرطوم، قررت لجنة الاستئنافات مخاطبة لجنة المسابقات لمدها بصورة من شكوى نادي حي الوادي نيالا، وصورة من القرار الصادر من اللجنة المنظمة للمسابقات وتأجيل القرار للاجتماع القادم، ووضعت اللجنة استئناف نادي مريخ الفاشر ضد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات في مباراته امام هلال الابيض موضع التداول لعدم وجود الملف بالكامل كما تقرر مخاطبة اللجنة المنظمة للمسابقات لمدها بصورة من الشكوى وصورة من القرار وحددت اللجنة اجتماعها القادم بعد غد الخميس في الساعة الثانية عشرة ظهراً.