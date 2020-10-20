نادي النيابة العامة يطالب باستقالة أو إقالة النائب العام فوراً

الخرطوم: السوداني

طالب نادي النيابة العامة باستقالة او إقالة النائب العام، تاج السر الحبر فوراً خلال الساعة قبل القادمة.

وقال النادي في بيان له اليوم الثلاثاء تحصلت (السوداني) على نسخةٍ منه: يجب أن يأتي لقيادة النيابة من لديه العزم والقوة والهِمّة والرغبة في أن تسود العدالة البلاد، ويعم حكم القانون ويحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وأضاف أن النيابة ظللت قابعة بتخبط إداري وفني فادح، لذلك طالب بإقالة النائب العام منذ شهر أغسطس الماضي، مشيراً إلى تدخل الحاضنة السياسية قوى التغيير ولملمة شتات الأطراف، وكان الاتفاق على أن ينصلح حال النيابة، منوهاً إلى أنه لم يحدث شئ، وتابع: “باتت النيابة العامة دون هدي أو غاية بعيداً عن اهداف الثورة”، موضحاً أنه كان يطمح أن ترتقي النيابة على جميع الأصعدة الإدارية منها والفنية لتواكب العهد الجديد لبلوغ متطلبات المرحلة.