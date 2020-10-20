بنسودا: حصلت على تأكيد من البرهان لمحاسبة مرتكبي جرائم دارفور

الخرطوم: السوداني

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، إنها حصلت اليوم على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي ومعاونيه من أجل تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور، مشيرة إلى أن التعاون سيستمر بين الطرفين في هذا الصدد. وأوضحت أن هذه المرة الأولى التي تطلع فيها والفريق المعاون لها على الأوضاع والقضايا على أرض الواقع عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (٥٠٩٣).

والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء بمكتبه بالقصر الجمهوري، بوفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.

وأوضحت أن هذه الزيارة ليست خاتمة المطاف ولكنها بداية لجهود التعاون بين السودان والمحكمة من أجل تحقيق العدالة لضحايا الحرب في إقليم دارفور.

وقالت بنسودا إن اللقاء بحث سبل التعاون بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أنها لمست خلال اجتماعاتها في الخرطوم استعداد ورغبة المسؤولين السودانيين في التعاون مع المحكمة الجنائية وإيجاد الطريقة المثلى لإنجاز هذا التعاون.