بالصور: “مبادرة خيرية” ترسم فرحة عارمة على وجوه أطفال سودانيين حررتهم من إيجار “الدرداقات”

الخرطوم: محمد الطاهر

رسمت مبادرة خيرية، يقودها الداعية الإسلامي “محمد هاشم الحكيم”، فرحة عارمة على وجوه أطفال ومراهقين سودانيين تحرروا من عبء إيجار “الدرداقات” الثقيل.

وتهدف المبادرة الخيرية إلى تمليك أطفال فقراء يعيشون أسرهم بالعمل على عربات دفع يدوية يتم استئجارها من تجار في الأسواق باليومية تعرف بـ”الدرداقة” لحمل أغراض المتسوقين من خضروات ومواد غذائية نظير أجرة زهيدة.

ونشر “الحكيم” تغريدة على صفحته قائلاً: فرحة عارمة لأطفال ومراهقين بالتحرر من ايجار الدرداقة، بجهدكم اكملنا اليوم شراء 58 درداقة وسلمت للاطفال، مضيفاً: المساهمة في هذه المبادرة صدقة تجري عنك أو عن ميت أو توسلاً لشفاء مريض.