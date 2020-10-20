السفير البريطاني عرفان صديق مغردا “نرحب بشدة بالتزام الولايات المتحدة برفع ⁧‫السودان‬⁩ من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ‏بما أن السودان أكد أن دفع التعويضات قد تم الآن، نأمل أن يتم الرفع في أسرع وقت ممكن. لقد عانى شعب السودان من هذا لفترة طويلة جداً. أتمنى أن يكون ذلك بمثابة فجر جديد”. ‏