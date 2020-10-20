وزير التربية: يكشف لـ (السُّوداني) عن بداية تصحيح الشهادة السودانية واعتماد ميزانية لحوافز المصححين

الخُرطوم: اليسع أحمد

كشف وزير التربية والتعليم العام محمد الأمين التوم عن بداية تصحيح امتحانات الشهادة السودانية اليوم الثلاثاء.

وأكد التوم في تصريح خاص لـ (السُّوداني) أن اجتماعات اللجنة الأمنية لامتحانات الشهادة السودانية أوصت بضرورة زيادة حوافز المعلمين المصححين للشهادة وانصافهم واعتماد ميزانية لها تختلف عن حوافز الأعوام السابقة.

ونفى علمهِ عن امتناع المُصحِحين عن مُباشرة التصحيح في يومهم الأول بالمراكز حتي الاتفاق على حوافزهم ، مُشيراً إلى أن الأمر المُتعارف عليه في عملية التصحيح هو معرفة المُعلِّم لأجره قبل وصوله مراكز التصحيح.