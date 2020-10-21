شاهد.. مقطع فيديو لمقيم سوداني يجري مقارنه ما بين الحال في السعودية وبلاده يثير غضب السودانيين

الخرطوم: السوداني

أجج شاب سوداني نيران الغضب في أوساط رواد التواصل الاجتماعي في السودان، بسبب مقارنته للحال في بلاده و مكان اقامته بالسعودية في الحصول على الوقود، مما عدوها “شماتة” وتقليل من شأن وطنه خاصة أنه كان يعكس حال بلاده المذري لعامل آسيوي.

وأظهر مقطع الفيديو المتدوال والذي نشرته صفحة “قناة العربية”، وثقه شاب سوداني كما يبدو لنفسه وهو داخل محطة وقود يتباهى بوجود سيارته فيها لوحدها، بينما يلتفت إلى عامل آسيوي قائلاً : ” نحن الآن في العام 2020 في السودان نقف في الصف من 5 إلى 6 ساعات للحصول على وقود”.

وبينما صب أعداد من السودانيين جام غضبهم عليه واصفين إياه بالشماتة، إلا أن البعض التمسوا له العذر لكونه أراد أن يمازح به أصدقاؤه وخاصته في السودان.