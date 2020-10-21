فتح مدارس كبيدة بحُكم قضائي

الخُرطوم: اليسع أحمد.

أكد مؤسس وعميد مدارس كبيدة العالمية محمد عبد الرحمن كبيدة لـ(السُّوداني)، صدور حكم قضائي من محكمة الخرطوم الإدارية أمس الثلاثاء بفتح مدارس كبيدة وتجميد وإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم الذي ينص على سحب ترخيص المدرسة واستئناف الدراسة بها بعد طرد الطلاب من المدرسة بواسطة القوة الجبرية وتشميعها بالشمع الأحمر. وكشف كبيدة عن صدور قرار من الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم في السادس من أكتوبر الجاري بإلغاء تصديق المدرسة وسحب الترخيص، الأمر الذي دعاه لرفع دعوى قضائية وصدور قرار من محكمة الخرطوم الإدارية أمس بإلغاء القرار الوزاري، ونوه إلى أن السبب وراء إغلاق المدرسة هو كيدي من الدرجة الأولى.

من جانبه، نفى المدير العام لإدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم عبد الكريم حسن محمد علي لـ(السُّوداني) علمه بالقرار وعدم إخطاره بصدور أمر قضائي من المحكمة بفتح مدارس كبيدة واستئناف الدارسة بها وتجميد القرار الوزاري، وقال عبد الكريم إن مدارس كبيدة صدر قرار إلغائها وسحب ترخيصها ضمن (6) مدارس هي: (ليتل هاندز، سودان قرامر سكول، أ بي سي، جنرال سينس، كامبردج ،كبيدة)، وكشف أن تلك المدارس لم تلتزم بقرارات الوزارة وقانون التعليم الخاص للعام (2015) ومواده التي تتعلق بالرسوم الدراسية بحيث أن المادة (216) تنص بأنه لا يجوز زيادة الرسوم الدراسية للتلميذ إلا بعد مضي (3) سنوات.

التفاصيل في تحقيق يُنشر لاحقاً