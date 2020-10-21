الدفاع يرد على خطبة النائب العام في محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ

الخرطوم: آيات فضل

ردت هيئات دفاع متهمي بلاغ انقلاب 1989م أمس على ما جاء في خطبة الاتهام الذي قدمها النائب العام تاج السر الحبر في الجلسة السابقة.

وسجل عبد الباسط سبدرات، الذي يمثل الدفاع عن المتهمين عمر حسن البشير وبكرى حسن صالح وعلي عثمان وعوض الجاز وأحمد عبد الرحمن رده على الخطبة، كما وافق عبد الباسط سبدرات على طلب هيئة الاتهام الذي تقدمت به في الجلسة السابقة بأن يكون أول متهم في البلاغ هو عمر البشير بدلا عن المتهم يوسف عبد الفتاح.

ورفض عبد الباسط سبدرات محامي الدفاع عن البشير لدى رده على خطبة الاتهام حديث النائب العام عن أكفال المتهمين حقوقهم، ونقل سبدرات في جلسة المحكمة امس عن البشير ما يؤكد منعه من حضور مراسم دفن والدته لدى وفاتها في وقت سابق، ونوه البشير إلى أنه وخلال فترة حكمه قد سمح لمحكوم بالإعدام حضور تشييع والده، في إشارة لنجل الشيخ ابوزيد حمزة والذي كان محكوما بالإعدام في قضية مقتل دبلوماسي امريكي.

في السياق طلب عضو هيئة الدفاع عن متهي قيادات المؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق من المحكمة إمهالهم جلسة حتى يتمكنوا من مقابلة المتهمين بعد أن منع ممثلو هيئة الدفاع من مقابلتهم في مستشفى يستبشرون.

وحدد قاضي المحكمة جلسة الثالث من نوفمبر لمواصلة سماع رد بقية هيئات الدفاع على خطبة الاتهام.