خروج تظاهرات تدعم الحكومة وأخرى تُطالب بإسقاطها

الخرطوم: السوداني

شهدت العاصمة الخرطوم وبعض الولايات اليوم الأربعاء، تظاهرات، تلبيةً لدعوات الخروج في ذكرى ثورة 21 أكتوبر، التي دعت لها مجموعة من الأحزاب السياسية وقِوى الحرية والتغيير وتجمُّع المهنيين، بهدف إصلاح الحكومة ودعم الثورة.

كما دعت جماعات مختلفة محسوبة على النظام السابق، للخروج من أجل إسقاط الحكومة.

وحذّرت ولاية الخرطوم أمس، من أنّ لديها معلومات تكشف أن هناك من يسعى لاختراق هذه المسيرات لإحداث فوضى.

وأحرق المحتجون، إطارات السيارات في بعض الطرق، مطالبين بتصحيح مسار الثورة والإسراع في تنفيذ متطلبات الثوار، وعلى رأسها محاسبة المسؤولين عن قَتَلة المتظاهرين خلال الثورة. تزامن ذلك مع خروج تظاهرات للمعارضين من المحسوبين على النظام السابق، وطالبوا بسقوط الحكومة في ظل نُدرة الخُبز والوقود.

وردّد بعض المتظاهرين (الجوع الجوع ولا الكيزان). بينما حمل البعض، شعارات (يا حمدوك جاينك دغري تقفل شارع تقفل كوبري)، و(حال البلد مقلوب حتى الرغيف معدوم).

وكانت لجنة الأمن بولاية الخرطوم، قد استبقت الدعوات لتظاهرات 21 أكتوبر بإغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث وإغلاق الطرق المؤدية لمقرات قياة الجيش بوسط الخرطوم بحواجز أسمنتية، فضلاً عن إخلاء منطقة وسط الخرطوم وأمر التجار في السوق العربي بإغلاق المحال التجارية.