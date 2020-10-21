وسائل إعلام إسرائيلية تكشف عن هبوط طائرة إسرائيلية بمطار الخرطوم

الخرطوم: السوداني

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن هبوط طائرة قادمة من تل أبيب في مطار الخرطوم – رحلة غير عادية -، وسط أنباء عن محادثات تطبيع إسرائيلية سودانية محتملة.

وكشفت أجهزة رصد الطيران العالمية، أن الطائرة مستأجرة من مالطا (9H-VFJ) أقلعت مباشرة من مطار بن غوريون إلى العاصمة الخرطوم، وغادرت قبل قليل.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا الأمر، إذ كانت الرحلة الأولى مخصصة لإجلاء الراحلة نجوى قدح الدم، وكانت الطائرة تحمل طاقماً طبياً لمحاولة إنقاذها ونقلها إلى تل أبيب، إلا أن حالتها كانت متأخرة، وانتقلت من بعدها إلى الرفيق الأعلى.