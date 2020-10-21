وزارة الإعلام تعتذر لأجهزة الإعلام والصحافة عن المضايقات الأمنية

الخرطوم: السوداني

عبرت وزارة الإعلام، عن أسفها واعتذارها لكل أجهزة الإعلام والصحافة ومنسوبيها وللصحفيين المستقلين عن أي مضايقات أو تعطيل أو عنف حدث من قبل القوات الأمنية خلال تظاهرات اليوم.

واعترفت وزارة الإعلام في بيان رسمي، تلقت (السوداني) نسخة منه بأن الإعلاميين تعرضوا لقيود على تحركاتهم وحوادث اعتداء على البعض.

وكشفت الوزارة، عن تواصلها مع الأجهزة الأمنية والتي أعلنت تجاوبها الفوري مع بعض الوقائع والتحقيق فيما جرى.

وأعلنت وزارة الإعلام، متابعتها للتحقيقات والبلاغات والشكاوى المتعلقة بهذه الأحداث من أجل سيادة العدالة وحكم القانون والمساواة، وقالت الوزارة إنها ستشرع في ابتدار مشاورات واجتماعات لصياغة بروتوكول أو ميثاق متفق عليه يحكم العلاقة وأسس التعامل بين الأجهزة والمؤسسات الإعلامية والصحفيين والإعلاميين والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة بشكل عامٍ من أجل أن لا تكون العلاقة تحت تأثير التقديرات الذاتية والأمزجة الشخصية.

هذا، وكانت الوزارة قد هنأت، الشعب السوداني بالذكرى السادسة والخمسين لثورة أكتوبر، وثورة ديسمبر والتي جاءت لتؤكد على ذات المباديء التي كانت لأجلها ثورة أكتوبر.