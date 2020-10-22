وجدي صالح يكشف لـ(السوداني) تفاصيل سرقة مكتبه

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

كشف عضو لجنة إزالة التمكين، وجدي صالح عبده، عن تعرُّض مكتبه الخاص بالمحاماة بشارع مأمون بحيري لحادثة سطو اليوم (الخميس)، وقال إن مجموعة قامت بالسطو على مكتبه الخاص بالمحاماة وسرقوا جهاز لابتوب وبعثروا بعض الأوراق الخاصة به وتمزيقها. وقال لـ(السوداني)، إنّ الغرض من العملية هو البحث عن مستندات خاصة بعمله في لجنة إزالة التمكين، وأشار إلى محاولة كسر خزينة المكتب للبحث عن المستندات، وشدد على عدم احتفاظه بأي مستندات أو معلومات تخص عمله بلجنة إزالة التمكين في مكتبه الخاص بالمحاماة.

وفي السياق، قال صالح، إنّ عملية السرقة ربما تحمل أكثر من رسالة أرادت جهات معينة إرسالها في بريدي.