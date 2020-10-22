والي الخرطوم يعزي انتهاكات أمس لغياب وكلاء النيابة ويدعو لتحقيق

الخرطوم: هبة علي

أكد والي الخرطوم، رئيس لجنة أمن الولاية، أيمن خالد نمر، أنهم كلجنة أمن يتحملون كامل المسؤولية عن كل التجاوزات والانتهاكات التي ألمت بالمواطنين والتي راح ضحيتها الشهيد محمد عبد المجيد، مشدداً على أن غياب وكلاء النيابة وعدم مرافقتهم للعديد من القوى الشرطية كان سبباً مباشراً في هذه الانتهاكات.

ودعا نمر، النيابة العامة وبحكم مسؤوليتها الدستورية والقانونية لفتح تحقيق شفّاف وسريع يرى نتائجه أبناء شعب ولاية الخرطوم قبل أن تجف الدماء، مشيراً إلى أن العدالة المتأخرة ضرب من ضروب الظلم.

وأوضح نمر (في بيان له اليوم على خلفية الانتهاكات التي صاحبت مواكب 21 أكتوبر أمس بالخرطوم)، أن التغيير الحقيقي يستلزم ويستوجب الشفافية، وأن استقرار الانتقال رهين بالمحاسبة وبقيام أجهزة الدولة المختلفة بصون كرامة أبناء شعبها وتحقيق أهداف ثورتهم في تطهير أجهزة الدولة من سدنة النظام القديم وبناء المؤسسات على هدى الحرية والسلام والعدالة.