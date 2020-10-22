(السوداني) تقلب أوراق الغريمين ترقب في الشارع الرياضي لديربي الحسم

الخرطوم: السوداني

ينتظر عشاق كرة القدم السودانية لقاء الديربي يوم السبت المقبل حينما يواجه الهلال الند التقليدي فريق المريخ في ختام مباريات الدوري الممتاز في مباراة مختلفة، سيلعبها الهلال بدافع الانتصار فقط ولا شيء سواه للحصول على لقب الدوري الممتاز، بينما سيلعب المريخ المواجهة بفرصتين من أجل الحصول على اللقب حيث يكفيه الفوز أو التعادل للحصول على اللقب مما سيشعل من وتيرة التنافس يوم السبت بملعب الخرطوم.

ويراهن الاهلة بشكل عام على حنكة الكابتن فوزي المرضي في مثل هذه المواعيد الكبرى، حيث سبق للاسد ان قاد الهلال لنتائج إيجابية في مباريات القمة كما أن الشكل الفني للهلال تغير للأفضل بمجرد توليه لزمام الامور الفنية وكان ثمرة ذلك فوز عريض على الأهلي شندي بثلاثية نظيفة تغيرت فيها التشكيلة واسلوب اللعب، كما سيدخل الهلال اللقاء وهنالك عدد من الأسماء التي تعتبر مفاتيح لعب في الازرق كعبد الرؤوف ونزار وأطهر الطاهر.

في الجانب الآخر يعيش المريخ افضل حالاته الفنية رغم المشاكل الإدارية التي يعاني منها، ويراهن أنصار الأحمر على طلعات التش وتالق رمضان عجب وسيف تيري ويتوقع أن يخطف ديربي السبت الانظار داخل وخارج السودان.