مقرر الحراك ينتقد الخماسية مولانا حيدر التوم: قدمنا قائمة لاتحاد الكرة باسم التوافق المريخي اللجنة المكلفة اختارت حازم رئيساً واتت واستبعدت بعض الشخصيات التي طالب بها؟!

الخرطوم : السوداني

قال مقرر الحراك المريخي مولانا حيدر أحمد التوم، ان قائمة لجنة التطبيع التي دفعوا بها هي باسم التوافق المريخي وليس الحراك المريخي.

واضاف مولانا حيدر التوم في تصريحات خاصة ل(السوداني) جلسنا لطيف واسع من المريخاب والاهم استمعنا الى وجهة نظر الشخص الذي قدمناه لرئاسة النادي وهو القنصل حازم مصطفى.

وأنتقد مقرر الحراك المريخي، مولانا حيدر التوم، اللجنة الخماسية المكونة من عدة شخصيات ابرزهم السكرتير السابق عصام الحاج عثمان والتي تنحصر مهمتها في اختيار قائمة متفق عليها وتقديمها لاتحاد الكرة للاعلان عنها.

وقال مولانا حيدر التوم ان اللجنة الخماسية لم تحترم الحراك المريخي وذلك من واقع انها دفعت ببعض الاسماء التي عليها خلاف كبير وهو خلاف في الاطار العام وليس الشخصي.

واوضح ان الدفع بقطب النادي عصام قدالة مرشحا دون مطالبته بتوضيح بيانه الذي اتهم فيه لجنة الحراك المريخي بانها طالبته بدفع تامين فيه تجن واضح على الحراك.

وشدد بانهم لا مشكلة لهم مع قدالة لكن هناك اشياء لا بد من توضيحها خاصة تلك المتعلقة بانهم طالبوه بدفع 120 الف دولار نظير الدفع به رئيسا للمريخ وهو امر لم يحدث مطلقا كما تم التاكيد عليه من قبل.

واضاف: نريد ان نعرف قصة الكاميرات التي نصبها له ونحن نطالبه بالمبلغ المذكور كذلك.

وواصل مولانا حيدر التوم في حديثه وقال ان اللجنة الخماسية حسب التفويض الممنوح لها كانت مطالبة بالجلوس مع كافة الوان الطيف المريخي وهذا لم يحدث.

واستغرب مقرر الحراك المريخي من الخطوة التي اقدمت عليها اللجنة الخماسية والخاصة باستبعاد بعض الشخصيات على الرغم من ان رئيس لجنة التطبيع حازم طالب بها، وقال طالما ان اللجنة اختارت حازم رئيساً الم يكن من الافضل والاجدى الاستماع اليه خاصة وانه لديه ترشيحات لشخصيات معينة بالاسم.

وفي ختام تصريحاته جدد مولانا حيدر التوم التاكيد على ان القائمة التي دفعوا بها باسم التوافق المريخي، وليس الحراك المريخي وقال انهم جلسوا لطيف واسع من المريخاب والاهم استمعوا الى وجهة نظر الشخص الذي قدمناه الا وهو القنصل حازم مصطفي.