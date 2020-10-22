المريخ يصعد قضيته إلى الفيفا

بدأ نادي المريخ، التفكير في تحويل ملفه الإداري إلى قضية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد توجيه رئيس نادي المريخ آدم عبد الله مكي، بتقديم شكوى عاجلة للفيفا على ضوء قرارات مجلس إدارة الاتحاد السوداني التي صدرت، الثلاثاء.

قرار آدم سوداكال الذي صدر في وقت متأخر، مساء أمس الاول، أكد على نيته في تكليف أحد المحامين الأوروبيين المتخصصين في القانون الرياضي الدولي، لتقديم شكوى للمريخ ضد اتحاد الكرة السوداني، إلى الفيفا.

وأشار آدم، إلى محضر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السوداني، الذي انعقد أمس الأول والذي أعلن عدم الاعتراف بالجمعية العمومية غير العادية الأخيرة للمريخ، والتي أكدت النظام الأساسي للنادي.

كما وجه رئيس المريخ، إرفاق الشكوى الأولى بشكوى أخرى للفيفا، حول عدم التزام الاتحاد السوداني، سداد أتعاب التقاضي للنادي عقب كسبه الشكوى التي تقدم بها ضد عدم صحة مشاركة أحد لاعبي المريخ الفاشر وهي الشكوى التي بموجبها فاز بلقب الدوري 2018.

وأكد رئيس نادي المريخ، أن الفيفا سيكون الفيصل والحكم وأن النادي سيسخر كل إمكاناته لتثبيت حق أعضاء الجمعية العمومية الذين قاموا وفق إجراءات صحيحة بإجازة النظام الأساسي للنادي لعام 2019م.