كشفت تقارير إخبارية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر تأجيل مباراة الرجاء المغربي والزمالك المصري، لحساب إياب نصف نهائي عصبة أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة “المنتخب” المغربية، نقلا عن مصدر وصفته بـ”الموثوق”، أنه تقرر تأجيل المباراة التي كانت مقررة بعد غدا السبت، وذلك لما بعد 27 من الشهر نفسه.

ويأتي هذا التأجيل بعد تأكيد إصابة 6 لاعبين من الرجاء الرياضي البيضاوي بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلنه الفريق على موقعه الرسمي.