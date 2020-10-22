ريال مدريد وبرشلونة يقدمان عرضين لديبالا

كشف تقرير صحفي إيطالي، أمس الأربعاء، عن الوجهات المحتملة للأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، حال رحيله عن صفوف البيانكونيري في نهاية الموسم الجاري.

ولا يبدو أن أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، يريد الرهان كثيرًا على ديبالا، لدرجة أنه لم يدفع به أمام كروتوني، رغم غياب كريستيانو رونالدو.

وينطبق نفس الأمر على إدارة السيدة العجوز، فلم يعد فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي للنادي، مستعدًا للوفاء بمطالب ديبالا المالية، فيما يتعلق بتجديد العقد.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن ديبالا تلقى عروضًا عديدة للرحيل عن يوفنتوس، بنهاية الموسم، أبرزها من برشلونة وريال مدريد، وكذلك مانشستر يونايتد وأندية إنجليزية عديدة.

وأضاف التقرير أن إنتر ميلان، بات على استعداد أيضا لشراء ديبالا، حيث يرغب المدرب أنطونيو كونتي في ضمه، لكي يعوض رحيل لاوتارو مارتينيز المرتقب.