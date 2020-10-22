حمدوك يتلقى تنويراً من والي الخرطوم حول مواكب 21 أكتوبر

الخرطوم: السوداني

التقى رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك اليوم والي ولاية الخرطوم الأستاذ أيمن نمر، وتلقى حمدوك تنويراً حول الخطوات التي اتخذتها مؤسسات الولاية قبل وأثناء وبعد المواكب والاحتجاجات التي انتظمت في ذكرى ثورة 21 أكتوبر 1964م، والانتهاكات التي صاحبت بعض هذه المواكب.

و أوضح التنوير أن مؤسسات الولاية وضعت خطة بالتعاون مع المؤسسات الشّرطية الاتحادية المختلفة لتأمين مسارات مواكب 21 أكتوبر 2020م، مشيراً إلى أن هناك بعض الأحداث المؤسفة وغير المقبولة التي صاحبتها، واشار الى البدء في التحقيق الشفاف والسريع فيما صاحب المواكب من انتهاكات.

من جانبه عبّر رئيس الوزراء أن سرعة إنجاز العدالة قيمة مستقلة، وأحد موجبات استقرار الانتقال الديمقراطي بالبلاد، وضرورة قيام أجهزة الدولة المختلفة بصون كرامة وحقوق مواطنيها ولتحقيق أهداف ثورتهم، والاستمرار في الدفع بأجندة الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة في سياق ما بعد اتفاق السلام.