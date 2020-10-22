لجنة المفصولين من الخدمة المدنية تتخذ قرارات بشأن المتقدمين

الخرطوم: السوداني

عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية القومية اليوم اجتماعها رقم (40) برئاسة الأستاذة، هانم برهان، مستشار وزيرة العمل والتنمية الإجتماعية.

وقال الأستاذ، رشيد سعيد يعقوب، وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الناطق الرسمي بإسم اللجنة ان اللجنة نظرت في ملفات عديدة، يأتي في مقدمتها السلكية واللا سلكية حيث تسلمت 201 استمارة، وقد أقرت بإعادة 35 وتحسين معاش 160 من المفصولين وتحسين الدرجة الوظيفية لمفصول واحد وطلبت استكمال البيانات الخاصة بمفصول واحد واستبعدت ملفا واحدا لعدم الإختصاص، وفق “سونا”.

وأوضح رشيد أن اللجنة نظرت في ملف أكاديمية السودان لعلوم الاتصال حيث تلقت اللجنة استمارة واحدة واستبعدتها لعدم الإختصاص .

وأشار الناطق الرسمي بإسم اللجنة أن اللجنة نظرت في ملف وزارة الشباب والرياضة حيث تلقت اللجنة 31 إستمارة وقررت إعادة 6 من المفصولين وتحسين معاش 17 منهم واستكمال البيانات الخاصة لأربعة من المفصولين لعدم الإختصاص.

وأضاف وكيل أول وزارة الإعلام أن اللجنة نظرت في ملف مسبك الخرطوم حيث تلقت اللجنة 41 استمارة وقررت إعادة 5 من المفصولين الى العمل وتحسين معاش 34 مفصولا وطلبت استكمال البيانات الخاصة لاثنين من المفصولين.

وأبان رشيد أن اللجنة نظرت في ملف الصندوق القومي لرعاية الطلاب حيث تسلمت 44 استمارة وقررت إعادة 35 الى العمل وتحسين معاش واحد واستكمال البيانات لعدد 6 كما قررت عدم الاختصاص بشأن 2 .

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة رشيد سعيد أن اللجنة نظرت في ملف وزارة الأوقاف حيث قررت إعادة 4 الى العمل وتحسين معاش اثنين واستكمال بيانات 8 ، كما تسلمت اللجنة ملفات المفصولين من الهيئة العامة للحج والعمرة وعددها 18 استمارة وقررت إعادة 7 الى العمل واستكمال البيانات لعدد 9.

وأشار رشيد الى أن اللجنة نظرت في ملف الصندوق القومي للتأمين الصحي حيث تسلمت اللجنة 7 استمارات وقررت إعادة مفصول واحد وتحسين معاش مفصول واحد عاد إلى العمل في فترة سابقة وطلبت إستكمال البيانات الخاصة بأربعة من المفصولين .

وأوضح أن اللجنة نظرت في ملف ديوان الضرائب حيث تسلمت اللجنة 13 استمارة وقررت إعادة 5 الى العمل وتحسين معاش 5 كما قررت عدم الاختصاص بشأن 3 .

وأبان أن اللجنة نظرت في ملف وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي حيث تسلمت اللجنة استمارتين وقررت تحسين معاش المتقدمين .

كما نظرت اللجنة في ملفات المتقدمين من الشركة الوطنية لتصنيع معدات المياه حيث تسلمت 33 استمارة وقررت عودة 3 إلى العمل وتحسين معاش 26 واستبعدت استمارة واحدة لعدم الإختصاص وطلبت اللجنة استكمال البيانات الخاصة بثلاثة من المتقدمين .

كما نظرت اللجنة في ملف جامعة الخرطوم 47 استمارة وقررت إعادة ثلاثة إلى الخدمة وتحسين معاش 31 وترفيع الدرجة الوظيفية لاثنين واستبعاد 11 استمارة لعدم الإختصاص .

كما نظرت في ملفات متقدمي السياحة والفنادق، فندق السودان سابقا حيث استلمت استمارة واحدة وقررت إعادة المفصول الى الخدمة، كما نظرت اللجنة في ملف رئاسة هيئة السياحة والفنادق وكانت قد تسلمت 51 استمارة وقررت إعادة 34 مفصول الى الخدمة وتحسين معاش 13 مفصول و 4 مفصولين استكمال بيانات .

كما نظرت اللجنة في ملف وزارة الزراعة والغابات حيث تسلمت اللجنة 531 استمارة وقررت عودة 171 إلى العمل وتحسين المعاش لعدد 351 واستبعاد 9 استمارة لعدم الاختصاص .

وكذلك نظرت اللجنة في ملف بنك الإدخار حيث تسلمت اللجنة 97 استمارة وقررت إعادة 4 الى العمل وتحسين معاش 34 وترفيع 7 درجة وظيفيا وعدم الاختصاص بشان 15.

كذلك نظرت اللجنة في ملف وزارة النقل والبني التحتية حيث تلقت 202 استمارة وقررت اعادة 9 الى العمل وتحسين معاش 160 وتعديل الدرجة الوظيفية لمتقدم واحد واستكمال البيانات لعدد 13 .

وابان الرشيد أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها أسبوعيا للنظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية.