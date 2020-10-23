الولايات المتحدة ترخص بشكل كامل استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

السوداني: وكالات

‏أصدرت الوكالة الأميركية للأدوية ترخيصاً كاملاً لاستعمال عقار ‎(ريمديسيفير) لعلاج مصابي كوفيد-19 في المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضاً مشروطاً لاستعماله في مايو، وفق شركة “غلعاد” التي تصنع هذا الدواء.

وأعلنت “غلعاد” تلقّيها ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم “فيكلوري”، موضحة أنّ ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لكوفيد-19 الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.

وتلقّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب جرعات من العقار لخمسة أيام عندما أصيب بكوفيد-19 مطلع أكتوبر الجاري.