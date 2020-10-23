البرق الخاطف .. هل يمطر ؟

فكرة ذكية وضرورة ملحة لإعادة هيبة الشرطة ووقارها واستحقاق كامل وملح للمواطن لحفظ أمنه ومسمى يبدو أنه أختير بعناية فائقة يجد الهوى في النفس، فالمواطن بات متعطشا للأمن تماما كحاجته للقمة العيش والتي كادت تلغى من قاموس الأمثلة الشعبية ” ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان ” والذي انغرس في الوجدان تماهيا لاولوية طلب العلم وانقلبت الموازين تماما للزولات وهم يغادرون القرن الواحد والعشرين كعام للعلوم وتكنولوجيا المعرفة ليكون حيازته لبضع خبزات وكأنما نال أعلى مراتب التحصيل العلمي ..

ان ” المدافسة والطحان” في صفوف العيش وصلت لحد مزرٍ تحدثنا الأخبار أن نساء مسنات مرضى داهمتهن كومة السكري وهن متراصات أمام المخابز وغيره الكثير والمثير .. ولا نريد الابتعاد كثيرا عن حملة الشرطة ” البرق الخاطف ” والتي يجب ألا ترتكز فقط عند خانة استعراض القوة ولكن لنفض الغبار عن هذا الجسم من المنظومة الامنية والذي ترهل ونخرت جسده الآفات والتبسته خروقات ومثل كثير من مؤسسات الدولة رغم تاريخه الذي يحمل ديباجة التقدير والاحترام من المواطن العادي منذ مقولة ” إن نجح للطورية وإن فشل للعسكرية ” وكأنما المزارع والعسكري ضرورات حياتية مترادفة ولا غيرهما ..

ان البرق الخاطف يترقبها المواطنون لتنهمر مطرا يغسل اولا جسد الشرطي الفرد وملبسه وأمانته ففي الأزمنة الفائتة كانت هناك ريشة على قبعة الجندي وأزرار نحاسية شديدة اللمعان وزي مكوي بالنشاء وهكذا في سلسلة انضباطية شكلا ومضمونا .. وأعتقد ان المظهر وقوة الشكيمة متلازمان، فكثيرا ما نرى بعض رجالات الشرطة يترنح وكأنه خرقة بالية أفقدته هيبته وحميته … تابعت بثا للبرق الخاطف بطابور قطع مسافات طويلة استعراضا للقوة وكشد للأجساد الرخوة التي انتفخت بها كروش مما أدخلته في جوفها من رشاوى وأتاوتات وغلظة على الشارع وعدم ضبط للاختلالات والانفلاتات … هذه الفكرة الذكية والرامزة لما ستكون عليه أعين الشرطة الساهرة التي تحرس بالقانون وتصل للمجرم أي كانت حيلته ومكره يجب ألا تموت او تتمارض وأن تدعم قيادات الشرطة هذه الخطة بأنفاسها وهمتها وعدتها وعتادها لتعيد هيبة القانون والانضباط ولتستعيد اسمها البراق ” عسكري وبس ” في وجدان المواطن وفعلها الخاطف لمحاربة الإجرام والتهريب والانفلات بالأسواق وتعاطي المخدرات والسرقات والتعديات علي الأمكنة العامة وبالشارع والنادي .

” البرق الخاطف ” ينتظر منه المواطن الانتشار بالأحياء والميادين وإصحاح البيئة المكتبية التي تتلقى البلاغات لتصل للحرفية العالية لتدوين الاحداثيات ولتكتمل الصورة لابد للمؤسسات ذات الصلة أن تتشكل كمنظومة مكملة لبعضها من المحليات والضرائب واللجان الشعبية ولجان المقاومة.. الخ، ولصناعة شراكات ذكية تقفل الأبواب المشرعة لكثير من الاختلالات الأمنية والفوضى ومهما تشعبت المسؤوليات فالأمل في ” البرق الخاطف ” لينهمر مطرا لصالح أمن وأمان ورفاهية المواطن يبقى قائما وملحا. .