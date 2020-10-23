رفع السودان من قائمة الإرهاب ما بعد رفع الحظر !!!

كثيرون اتصلوا هاتفيا وتواصلوا معي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار رفع الحظر الاقتصادي الامريكي ، على السودان لمعرفة توقعات والآثار التي تترتب لفترة ما بعد رفع الحظر والفوائد التي يمكن ان يجنيها السودان !!!! الى هؤلاء وكل الأصدقاء والزملاء أرجو أن أوضح التي :-

١/ رفع الحظر على القطاع المصرفي السوداني:-

نحن أكثر من عانى في القطاع المصرفي جراء الحظر ولم يبق لنا غير مراسل واحد كان يتعامل مع معظم المصارف السودانية خلال الفترة الماضية .

وعليه بعد فك الحظر ستتم وضع ترتيبات جديدة للعودة للتعامل مع كافة المراسلين في العالم مع المصارف السودانية وإعادة الثقة لها وذلك يساعد في:-

• سهولة انسياب التحويلات من والى السودان ومرونة للمصارف للانفتاح على المصارف العالميّة .

•تخصيص سقوفات بالنقد الأجنبي للبنوك المحلية لمقابلة فتح الاعتمادات المستندية

• انسياب تحويلات المستثمرين والمغتربين عبر المصارف .

• إصدار بطاقات الائتمان لرجال الأعمال السودانيين من المصارف الأجنبية

• تحويل أرصده المصارف بالنقد الأجنبي الي حسابات المراسلين بالخارج .

• ضخ السيولة في المصارف من المواطنين للاستخدامات المختلفة

• تحويل حركة النقد من مكاتب العملة والمواطنين الى نافذة المصارف .

•انسياب تحويلات المنظمات العاملة بالبلاد والشركات الأجنبية والمستثمرين إعادة ثقة المستثمرين في المصارف المحلية . إمكانية تشجيع فتح فروع لمصارف عالمية بالسودان

• توفر النقد الأجنبي يساعد في تحويل حقوق وأرباح شركات الطيران وشركات الاستثمار الى بلدانهم مما يشجع عودة شركات الطيران الاخرى للعمل بالسودان .

• العودة الى العمل في التجارة بنظام الدفع المختلفة عبر المصارف بدلا من نظام الدفع نقدا.

٢/ الصادرات السودانية :-

• فتح منافذ جديدة للصادر حول العالم ، في السابق كان يتم تهريب البضائع عبر الحدود لاستلام الحصائل نقدا لصعوبة التحويلات بين المصارف الأجنبية والسودانية بسبب الحظر .

• بعد رفع الحظر ستقبل المصارف الأجنبية فتح اعتمادات الصادر مع نظيراتها السودانية وبالتالي سيتم تحصيل عائد الصادر عبر المصارف بكل مرونة مما يزيد في زيادة الصادر .

• أغلب المنتجات السودانية كانت تهرب الى الدول الأوربية والدول الاخرى عبر دول الجوار مما كان يساعد في زيادة التكلفة وبالتالي زيادة سعر المنتج والخروج من المنافسة في الأسواق العالمية وبعد رفع الحظر سيتم التصدير الى الدول المستوردة مباشرة وبتكلفة اقل وبسعر ينافس في الأسواق .

• دخول مستثمرين جدد لقطاع الإنتاج (التعدين، الصناعة ،الزراعة) يساعد في جذب رؤوس أموال جديدة .

٣/ حركة الاقتصاد :-

رفع الحظر يساعد في الآتي:-

• حركة الإنتاج ستساهم في رفع مستوي دخل الفرد من خلال دخول شركات استثمارات أجنبية

• انخفاض نسبة البطالة

• انخفاض التضخم لادنى المعدلات العالمية

• استقرار سعر الصرف

• تسهيل حركة التجارة بين دول العالم المختلفة والسودان

• انخفاض أسعار المعدات والآليات الزراعية والصناعية

• انخفاض أسعار البذور والتقاوي والأسمدة والمدخلات الصناعية بعد انطلاق التجارة بين السودان والدول التي كانت مع الحظر .

• عودة أغلب شركات الطيران التي غادرت البلاد نتيجة تأثر نشاطها من الحظر

• انخفاض أسعار قطع الغيار للمشروعات الكبيرة والآليات ومعدات المصانع .

خلاصة :-

من المؤكد تماما أن سعر صرف الجنيه السوداني سيرتفع أمام العملات الاخرى حال التطبيق الفوري لرفع الحظر الأمريكي، بعض الاّراء تقول إن الانتاج وحده يرفع سعر الجنيه السوداني أمام العملات ، اتفق تماما والحمد لله الانتاج وفير ورأيت بأم عيني حقول الذرة ممتدة على مد البصر من حلفا الجديدة حتى مشارف ولاية الجزيرة في زيارتي الاخيرة الى حلفا الجديدة لكن كل هذا الانتاج يتم تصديره عبر التهريب لصعوبة التعامل مع المستوردين الأجانب بسبب الحظر المفروض على المصارف السودانية .

المطلوب:- لتحقيق الرفاهية والنماء حكم راشد وإزالة كافة أشكال البيروقراطية الإدارية واستقلال السلطة وبكل اشكالها، ووضع مصالح الوطن العليا ، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ورفع القيود على المستثمرين وإعطاء حوافز حقيقية للمغتربين وتشجيعهم لنهضة بلادهم مثل ما تفعل باقي الدول بمهاجريهم !!!! ومن المهم جدا ان تسير الدولة عبر مؤسساتها المختلفة في متابعة الحوار مع الجانب الأمريكي لمتابعة تنفيذ قرار الغاء العقوبات وبتر كل مسببات تعويق التنفيذ وصولا الى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وصولا لإعادة بناء علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة للاستفادة من زخمها السياسي والاقتصادي والاستراتيجي.. ليعود لمصالح البلدين. والله الموفق وهو المستعان.