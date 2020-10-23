“طيبة برس” تدعم إكمال عملية السلام في السودان

الخرطوم: السوداني

ينطلق بمبادرة من مؤسسة طيبة للإعلام “طيبة برس”، برنامج لدعم وإكمال عملية السلام في السودان، وذلك تحت رعاية عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي.

وتناقش فعاليات المبادرة التي تستمر من السبت ٢٤ اكتوبر وحتى الخميس ٢٩ منه، سلسلة من القضايا ذات الصلة تتصدّرها السلام فرصة للمراجعة التاريخية، مطلوبات إكمال عملية السلام، دور المجتمع المدني في بناء السلام، الترتيبات الأمنية وتأمين السلام والسودان الكبير والمصير المشترك والاقتصاد رافعة السلام.

ويُشارك في الأسبوع نخبة من القيادات السياسية والدستوريين والأكاديميين ورموز المجتمع المدني،

وستنعقد كافة الفعاليات بمقر طيبة برس بالخرطوم، والدعوة لوسائل الإعلام والمهتمين.