تقاسيم تقاسيم تقاسيم

أربعاء أكتوبر الخالدة

** سبحان الله الذي جعل أكتوبر واحد وعشرين الاربعاء عام ١٩٦٤م وجعل أكتوبر واحد وعشرين الأربعاء عام ٢٠٢٠م.

** مع ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة من الواجب أن نترحم على شهدائها وشهداء الوطن عبر التاريخ، ولكنني هنا اسأل الله الرحمة لكل الشعراء ووالملحنين والمطربين والموسيقيين والمجموعات الكورالية التي جعلت من الأعمال الاكتوبرية اكثر خلودا على غيرها من الأعمال التي مجدت الأحداث والشخصيات فيما بعد.

** ابدأ بما في الذاكرة من اهل الحرف والكلم المعبر في أكتوبر، وأترحم على من انتقل منهم الشعراء الاستاذة: محمد الفيتوري، مصطفى سند، فضل الله محمد، عبد المجيد حاج الأمين، حسن عباس صبحي، ومن شعراء عطبرة اذكر الطاهر محمد عثمان، الطيب حسن وابراهيم سيد أحمد وقطعا هنالك اسماء عديدة تقاصرت عنها الذاكرة والاغتراب.

** تحية خاصة للشاعرين الكبيرين ود المكي وهاشم سائلا الله لهما طول العمر وخلدتهما أعمالهما الاكتوبرية، أكتوبر الأخضر للأستاذ محمد المكي ابراهيم والملحمة الخالدة للأستاذ هاشم صديق.

** يظل العمالقة محمد وردي وحسن خليفة العطبراوي رحمهما الله من ملوك وأمراء الأغنية الوطنية وكذلك الاستاذ محمد الأمين أطال الله عمره ولكن في الذاكرة كثيرين غنوا لاكتوبر منهم الأساتذة عبد الكريم الكابلي، صلاح مصطفى، شرحبيل أحمد، عثمان حسين وزيدان ابراهيم رحمهما الله ومؤكد القائمة عامرة وليست كما الذاكرة.

** ونحن في ذكرى أكتوبر أعود لمقال سابق كتبته في نفس المناسبة قبل سنوات وبه حرصت على المقارنة بين فترة حكم ابراهيم عبود ورفاقه رحمهم الله جميعهم وفترات الحكم اللاحقة وتكون النتيجة لصالحهم من حيث الاستقرار ومشروعات التنمية وطرد المبشرين والجواسيس ومساندة حركات التحرر الإفريقية كلها ويكفي اعلان المناضل الافريقي نيلسون مانديلا انه كان يتحرك بجواز سفر سوداني وكثيرون غيره.

** مما جعل النتيجة لصالح عبود وفترته، نظافة اليد وعدم استغلال النفوذ والأمثلة عديدة ولو حصرناها في توزيع قطع الأراضي عليهم وعلى النافذين ومعارفهم، نسمع بأن المرحوم أحمد مجذوب البحاري أسس مدينة الثورة بحاراتها القديمة ولم تكن له أو لاقربائه قطعة بها وكذلك التوزيع العادل للمساكن الشعبية وغير ذلك ودونكم ما حدث في هذا المجال فيما بعد.

** الشعب خرج في أكتوبر ام الثورات، طلبا للحرية واجتثاث معلومات الفساد وكانت الحصيلة (ضيعناك وضعنا معاك يا عبود) في مشهد والجنازة المليونية للراحل جعفر نميري في مشهد آخر.

** الاستاذ ابوعركي البخيت نفض عن نفسه الغبار والحزن، وحرك غريزته الفنية مع بناته وقدم لوحة باسم جرح الوطن تكاملت في الكلمات واللحن والتوزيع الموسيقى وليته يواصل.

** الإعلامي الشاب المذيع حسام البكري احد خريجي طيبة الذكر قناة النيلين الرياضية، أراه يتألق في قناة تركيا الفضائية في النشرات والبرامج الحوارية لمن لا يعلم فهو ابن رفيقنا في الاغتراب لاعب الهلال النجم بكري منزول الذي احترف بنادي القادسية السعودي.

** صدر التصنيف الاخير للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ويهمنا ترتيب السودان: في المركز ١٢٨ دوليا و٣٥ أفريقيا و١٨ عربيا وللتوضيح تتقدمنا ٣٤ دولة أفريقية ونحن المؤسسون للكرة في القارة وعربيا تقدمنا كل الدول عدا اربع فقط هم الصومال، جزر القمر، موريتانيا، وجيبوتي، بعد أن تخطتنا فلسطين واليمن وطبعا التقييم بالمستوى والمشاركات والنتائج، ولو كان بالفصاحة والصراعات والمشاكل والشكاوى ولجان المحاسبات والاستئنافات لتصدرنا الجميع.

** أكرر الاشادة بقناة الهلال الفضائية لتنوع برامجها وكانت الوحيدة في تغطية حراك ٢١ أكتوبر، وكذلك تعجبني فضائية دنقلا، وأجدها مناسبة لارسال التحايا لها. إلى متى سيتواصل البث التجريبي للعام الرابع لقناتي المريخ ونهر النيل وبالمناسبة تلقيت عدة عروض لقيادتيهما واعتذرت بسبب عاملي العمر والصحة، ولدي التفاصيل.

** منظمة الأغذية العالمية حددت نسبة الفقر في السودان بسبعين في المائة وأن تسعة ملايين فاصل ستة معرضون للمجاعة لا تعليق.