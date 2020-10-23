مفاجآت في سوق الانتدابات المريخ يدخل الميركاتو بقوة ويتعاقد مع الثلاثي جمعة يدخل ( العرين الأحمر) .. هندسة يبصم وصراع قانوني في (كردمان

الخرطوم : السوداني

فاجا رئيس نادي المريخ، آدم سوداكال، جماهير ناديه بقيد ثلاثة لاعبين بصورة مفاجئة ودون سابق ترتيب.

وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه جماهير المريخ، انفراج الاوضاع الإدارية والإعلان عن تجديد تعاقد اللاعبين مطلقي السراح كانت المفاجأة والدهشة حاضرة في الصفقات النوعية التي قام بها مجلس إدارة النادي الحالي بقيادة سوداكال.

وفي خطوة مفاجئة، أبرم المريخ عقداً لمدة موسمين مع لاعب المنتخب الوطني وهداف نادي مريخ الفاشر، سيف الدمازين.

وبحسب المصادر فإن سوداكال بارك صفقة التعاقد مع الدمازين والتقي اللاعب لدقائق معدودة قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وضم المريخ الدمازين لغرفة تسجيلاته قبل 72، وذلك بعد مباركة الفنيين بحسب مقربين من سوداكال لضم اللاعب.

مفاجأة (هندسة)

ولم يكتف مجلس المريخ بضم الدمازين بل واصل الانتدابات المفاجئة وقام بتوقيع عقد لمدة ثلاثة مواسم مع لاعب الخرطوم الوطني، وجدي عوض الشهير بـ(هندسة) ويعتبر الأخير من أفضل الأسماء بكشوفات الكوماندوز وهو لاعب مميز في وسط الملعب ومثل انضمامه للأحمر مفاجأة من العيار الثقيل.

وواصل مجلس المريخ، مسلسل الانتدابات وفاجأ أنصاره بالتعاقد مع حارس مرمي الهلال الأسبق، ونادي حي الوادي نيالا ومنتخب جنوب السودان، السوداني الجنسية جمعة جينارو ومثل التعاقد مع الأخير خطوة مفاجئة لجهة أن الأخير لم يكن ضمن الأسماء المرصودة بيد أن مقربين من مجلس المريخ أشاروا إلى أن الخطوة جاءت تحسباً لرحيل أي من الحارسيين الأساسيين بالفريق في إشارة لمنجد النيل وعلي أبو عشرين.

وأختتم مجلس المريخ انتداباته النوعية بالإعلان عن التعاقد مع لاعب وسط الأهلي شندي مطلق السراح مصعب كردمان، ويعتبر الأخير من أفضل الأسماء كذلك في خانة المحور، ودخل المريخ في صراع قانوني مع نادي الخرطوم الوطني بشأن أحقية النادي باللاعب.

وكان مسؤولو نادي الخرطوم الوطني كشفوا عن إبرام عقد رسمي مع مصعب كردمان وتسليم اللاعب حقوقه المالية قبل فترة ليست بالقصيرة.