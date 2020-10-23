مجلس السيادة:الرئيس الأمريكي وقع رسمياً على إزالة السودان من قائمة الإرهاب

الخرطوم : السوداني
أعلن إعلام مجلس السيادة الانتقالي، عن إن الرئيس الأمريكي وقع رسمياً على قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا أن الإعلان سيتم بعد قليل، معتبراً اليوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة.
الخرطوم : السوداني
أعلن إعلام مجلس السيادة الانتقالي، عن إن الرئيس الأمريكي وقع رسمياً على قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا أن الإعلان سيتم بعد قليل، معتبراً اليوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة.
Prev Post
مفاجآت في سوق الانتدابات المريخ يدخل الميركاتو بقوة ويتعاقد مع الثلاثي جمعة يدخل ( العرين الأحمر) .. هندسة يبصم وصراع قانوني في (كردمان
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.