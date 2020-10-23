مجلس السيادة:الرئيس الأمريكي وقع رسمياً على إزالة السودان من قائمة الإرهاب

الخرطوم : السوداني

أعلن إعلام مجلس السيادة الانتقالي، عن إن الرئيس الأمريكي وقع رسمياً على قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا أن الإعلان سيتم بعد قليل، معتبراً اليوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة.