بشة محللا للأداء الفني الهلال يقدم مديره الفني الجديد والصربي يكشف استراتيجيته

الخرطوم: السوداني

عقدت لجنة التطبيع نادي الهلال مؤتمرا صحفيا عصر امس بفندق كورنثيا في الخرطوم قدمت من خلاله مدرب الفريق للموسم الجديد الصربي زوران مانولوفيتش، الذي أكد سعادته بالانضمام للطاقم الفني للفرقة الزرقاء مؤكدا أن مشروع نادي الهلال الاحترافي كان وراء قبوله لقيادة الفريق في الفترة القادمة، مبينا سعيه لتحقيق البطولات مع فريق الهلال الذي وصفه بالفريق صاحب السمعة الكبيرة والنادي الغني عن التعريف.

ولم يكشف مجلس الإدارة عن مدة العقد الموقع بينه وبين المدرب إلا أن مصادر مقربة قد أكدت ان العقد قد يمتد لموسمين.

ومن المنتظر ان ينضم قائد الهلال السابق الكابتن محمد احمد بشير “بشه” كمحلل للأداء بالجهاز الفني إضافة للمعد البدني التونسي مهدي بن مرزوقي والذي يعرف الأزرق جيدا إذ سبق له العمل ضمن الطاقم المعاون لمدرب الفريق الأسبق التونسي نبيل الكوكي. وفي ذات السياق أعلنت لجنة التطبيع عن انطلاقة معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد في نوفمبر المقبل دون الإفصاح عن مقر إقامته إلا أنه سيكون معسكرا خارجيا.