منتخبا الشباب والناشئين يتدربان أمس

واصل منتخبا الشباب تحت 20 عاما، والناشئين تحت 17 عاما، تحضيراتهما للمشاركة في تصفيات منطقة شرق ووسط افريقيا (CECAFA) المؤهلة الى بطولتي امم افريقيا 2021 في المغرب وموريتانيا.

وتدرب المنتخبان باستاد الخرطوم صباح امس، تحت اشراف المدير الفني للمنتخب السنية الفرنسي الجزائري منير لهباب الذي عاد الى الخرطوم بعد فترة اجازة قصيرة، بحضور معاونيه محمد موسى المدرب العام لمنتخب الشباب، وحمد كمال المدرب العام لمنتخب الناشئين. وبقية الطاقم بقيادة الكابتن معتصم خالد.

وكان (CECAFA) حدد تنزانيا لاستضافة تصفيات 20 عاماً في نوفمبر المقبل، بينما تلعب تصفيات 17 عاماً في رواندا ديسمبر المقبل.