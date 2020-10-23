 الإستئنافات تعيد شكوى الوادي ضد الأزرق للمنظمة

عقدت لجنة الاستئنافات المنتخبة بالاتحاد السوداني لكرة القدم SFA اجتماعها رقم “41” يوم امس الخميس برئاسة مولانا عبدالعزيز سيدأحمد رئيس اللجنة ونظرت اللجنة في استئناف نادي حي الوادي نيالا بخصوص منع جماهير الهلال البث التلفزيوني في مواجهة الفريقين في الدوري الممتاز، وبعد استعراض اللجنة صورة شكوى المستأنف معتمدة من رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد، وبعد التداول رأت لجنة الاستئنافات أن الشكوى حق لكل متضرر وفق ما نصت عليه اللائحة، وطالما أن المستانف قد تقدم بشكوى كان على اللجنة المنظمة للمسابقات أن تقرر بشانها بالرفض أو القبول أو اتخاذ ما تراه مناسباً لاسيما أن المستأنف سدد الرسوم وقدم المذكرة خلال القيد الزمني، وقررت اللجنة قبول الاستئناف شكلاً، وإعادة الاوراق للجنة المسابقات للنظر في الشكوى والتقرير بشأنها ونظرت اللجنة في شكوى مريخ الفاشر ضد اللجنة المنظمة للمسابقات في مباراة الفريق ضد هلال الابيض التي اعتبر فيها مهزوماً” 0-2″ لعدم اشراك لاعب من الفئات السنية، وبعد الاطلاع والتداول قررت اللجنة رفض الاستئناف وتأييد قرار لجنة المسابقات.