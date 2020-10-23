المسابقات تؤكد قيام الديربي بملعب الخرطوم

عقدت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم SFA اجتماعها رقم 68 عند الساعة الواحدة من ظهر أمس الخميس برئاسة المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات، واتخذت القرارات التالية وهي تكوين لجنة من اللجنة المنظمة للمسابقات لاضافة عناصر من بينها العضو المنتدب من اللجنة المالية والاستاذة ميرفت حسين عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة كرة القدم النسائية – واضافة من تراه اللجنة مناسباً، لترتيب الاحتفال باليوبيل الفضي لبطولة الدوري الممتاز الذي تقرر اقامته في 31 أكتوبر 2020 و تقدمت اللجنة باعتذار لنادي الهلال الخرطوم عن طلب اقامة مباراته امام المريخ الخرطوم باستاد الهلال، وستقام المباراة يوم السبت 24 اكتوبر 2020م باستاد الخرطوم واطمانت اللجنة على سير مباريات سنترليق البقاء والهبوط من منافسة الوسيط التي تستكمل الخميس 22 اكتوبر 2020م ورفضت اللجنة طلب نادي ارتدي دنقلا باستثنائه من الهبوط من منافسة الوسيط.

واصدرت برنامج سنترليق البقاء والهبوط من الدوري الممتاز يومي 26 و29 اكتوبر 2020م.