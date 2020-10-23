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نتنياهو: الاتفاق مع السودان يمثل تقدما كبيرا للسلام وبداية لعهد جديد

أخبار السودان
By alsudani 0

نتنياهو: الاتفاق مع السودان يمثل تقدما كبيرا للسلام وبداية لعهد جديد

alsudani
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