نتنياهو: الاتفاق مع السودان يمثل تقدما كبيرا للسلام وبداية لعهد جديد
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اعلام امريكي: ترامب ناقش مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك موضوع سد النهضة، وقال ان مصر غاضبة من إثيوبيا التي رفضت التفاوض واضاف ترامب ان مصر (ستفجر السد)
نتنياهو: الاتفاق مع السودان يمثل تقدما كبيرا للسلام وبداية لعهد جديد
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اعلام امريكي: ترامب ناقش مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك موضوع سد النهضة، وقال ان مصر غاضبة من إثيوبيا التي رفضت التفاوض واضاف ترامب ان مصر (ستفجر السد)
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