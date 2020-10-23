الاتحادي الديمقراطي: قرار إزالة السودان من قائمة الإرهاب خطوة تاربخية

الخرطوم: عبير جعفر

وصف الحزب الاتحادي الديمقراطي “الشرعية الثورية”، قرار الرئيس الأمريكي ترمب بإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب بالخطوة التاريخية التي تأخرت كثيراً، مبيناً بأن الشعب السوداني لم يكن يوماً من الأيام من دهاقنة الإرهاب والعنف والشطط، وان ما ألصق به كان تهمة ظالمة وعملاً بشعاً من فلول النظام البائد.

وقال علي يوسف تبيدي الناطق الرسمي باسم الحزب، إن الفرحة التي عمت جميع السودانيين تشكل نبراساً متوهجاً لمراجعة المسار الوطني والالتفات الواضح نحو قضايا البلاد الأساسية المتمثلة في المزيد من أعمال الديمقراطية والحرية والرأي الآخر، فضلاً عن قيام المعالجات الاستراتيجية لمعاش المواطنين والوضع الاقتصادي المتأزم ودلق الرفاهية والرخاء في المجتمع، وطالب تبيدي الحكومة الانتقالية استثمار هذا القرار العادل في بناء العلاقات الخارجية على أسس متوازنة تراعي المصلحة العامة للسودان، وتمنى المزيد من التطوير والتفاهمات الإيجابية بين الولايات المتحدة والسودان على خلفية القرار الأمريكي.

على الصعيد نفسه، أثنى تبيدي، الدور المتعاظم الذي لعبته مصر والسعودية والإمارات في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.