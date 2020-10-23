نتنياهو: عاصمة اللاءات الثلاثة تقول نعم للسلام مع إسرائيل

الخرطوم: السوداني

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انضمام السودان إلى قائمة الدول التي تطبّعت مع إسرائيل.

ووصف نتنياهو في بيان ما تم بالتحول الهائل مُضيفاً: (‏في العاصمة السودانية الخرطوم تبنت الجامعة العربية في العام 1967 اللاءات الثلاثة: لا للسلام مع إسرائيل، لا للاعتراف بإسرائيل ولا للمفاوضات مع إسرائيل، ولكن اليوم الخرطوم تقول نعم – نعم للسلام مع إسرائيل، نعم للاعتراف بإسرائيل، ونعم للتطبيع مع إسرائيل، مبيناً أن هذا عصر جديد، عصر السلام الحقيقي).

وأكد نتنياهو أن مشروع السلام يتوسع ليشمل دولاً عربية أخرى، مشيراً الى ‏بعثات سودانية وإسرائيلية ستجتمع قريباً من أجل بحث التعاون في العديد من المجالات، ومن ضمنها الزراعة والتجارة ومجالات مهمة أخرى.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الأجواء السودانية مفتوحة الآن أمام الطيران الإسرائيلي ما يسمح بتسيير رحلات جوية مباشرة وقصيرة بين إسرائيل وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وأعرب نتنياهو، عن ‏شكره لرئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وفريقه على دورهم في هذا الحراك التاريخي، وأكد أن المهم توسيع دائرة السلام.