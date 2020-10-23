بالفيديو.. تعليق المحلل السياسي “ضياء الدين بلال” في مقابلة مع الجزيرة حول إعلان “التطبيع”

الخرطوم: السوداني

أجاب الصحفي و المحلل السياسي “ضياء الدين بلال” على سؤال لمذيعة قناة الجزيرة ” لماذا لم يخرج “حمدوك” نفسه لمواجهة الشعب السوداني بشأن قراره بالموافقة على التطبيع مع إسرائيل؟.

قائلاً: “ربما يضع حمدوك اعتباراً للحاضنة السياسية والتي تغلب عليها الاحزاب اليسارية والقومية، الاحزاب التي لها موقف تاريخي مناهضا لإسرائيل.

وأردف: أن رئيس الوزراء يجد نفسه متجاذبا ومتنازعاً بين أطراف متعددة بين مجلس سيادي ممثل في المكون العسكري الذي يميل للتطبيع ومابين حاضنة سياسية منقسمة حول التطبيع، و ضغوطات أمريكية كبيرة عليه ليستجيب.

مشيراً إلى أن الأوَلى للحكومة السودانية أن تبادر وتخرج للشارع وتقدم كثيرا من المبررات لتقنع الشعب السوداني أن ذلك هو الخيار الذي يمكن ان يعبر بالسودان في ظل الأزمات القائمة حالياً.

الجزء الثاني من المقابلة بالمقطع أدناه ..