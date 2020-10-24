ترحيب إماراتي بقرار السودان مباشرة العلاقات مع إسرائيل

الخرطوم: السوداني

رحّبت دولة الإمارات العربية بقرار السودان مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم، بجهود الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية السودان ودولة إسرائيل للوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي، مُعربةً عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي.

وقالت الوزارة، إنّ قرار السودان في مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل تُعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، مؤكدة أن هذا الإنجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والدبلوماسي.