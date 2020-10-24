إخلاص قرنق : نادر العبيد هددني بالقتل و يساوم ملفات الفساد بملايين الدولارات

الخرطوم : عبدالرؤوف طه

أثار فيديو مسرب حمل اعترافات رئيس منظمة (زيرو فساد) السابق نادر العبيد ، انه ساوم رجال أعمال بملفات فساد ، مقابل ملايين الدولارات ، أثار جدلاً واسعاً في الاوساط الشعبية والقانونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

في السياق كشفت المدير التنفيذي المكلف للمنظمة إخلاص قرنق عن تلقيها

تهديداً بالقتل من قبل نادر العبيد ، وقالت إخلاص في حوار مع (السوداني) –ينشر بالداخل- إنها عقب بثها فيديو يكذب مزاعم رئيس المنظمة السابق فوجئت بشخصيات ملثمة تمتطي مواتر تتجول بالقرب من منزلها،وأضافت :” ثم اتصل نادر العبيد على بناتي بأرقام غريبة وقال لهن” سأقتل امكم وعليها أن تستعد للموت”. وأكدت تلقيها اتصالات من النيابة بتوفير عناصر من الشرطة لحمايتها.

وقالت إخلاص أن كل الملفات الخطيرة المختصة بالفساد وعجزت النيابة عن الوصول إليها كلها بطرف نادر العبيد وهو يقوم بمساومة رجال الأعمال بملاييين الدولارات