رئيسة (زيرو فساد) المكلفة إخلاص قرنق لـ(السوداني): انا من سجلت فيديو اعترافات نادر العبيد بالابتزاز

حوار: عبد الرؤوف طه

انتشر عبر الأسافير في اليومين الماضيين فيديو يتحدث فيه رئيس منظمة (زيرو فساد) نادر العبيد عن قيامه بابتزاز بعض رجال الأعمال واخذ اموال منهم مقابل عدم تقديمهم للنيابة، بعدها خرجت تسريبات تقول إن من أخرج الفيديو هو رئيسة المنظمة المكلف، اخلاص قرنق، بسبب الصراع المحتدم بينهما، (السوداني) استنطقت اخلاص قرنق عن الفيديو فكانت افادتها التالية:

ماهو سبب الصراع بينك ونادر العبيد؟

قبل سبعة شهور بدأت الخصومة، حيث وصلتنا شكاوى بمكتب زيرو فساد ضد رئيسها السابق نادر العبيد وبدا أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة غير راضين عن اداء المنظمة وتساقط كثير منهم عبر الاستقالات وانهم قالوا إن إدارة نادر العبيد غير واضحة وفجأة ظهر الثراء الحرام على نادر وصار غنياً جداً، لذا استقال عدد كبير من المنظمة.

كم عدد الذين استقالوا من المنظمة؟

اكثر من 35 شخصاً استقالوا من زيرو فساد بسبب تصرفات نادر العبيد، بعد استقالاتهم كان يأتي بشخصيات غير معروفة لتسيير عمل المنظمة،،

لماذا لم تعزلوا نادر العبيد منذ ذاك الحين.؟

هو كان(راكب راس) ومصر انه رئيس للمنظمة وأنه من قام بتسجيلها.

هل انتِ من مؤسسي زيرو فساد؟

نعم من مؤسسي زيرو فساد.

نادر العبيد هل كان مؤسساً للمنظمة؟

نعم، كان من المؤسسين ويقال انه صاحب الفكرة والمنظمة في البدايات وجدت قبولا كبيرا بسبب الملفات التي تولتها وقامت بتفجيرها.

ثم ماذا بعد؟

نادر العبيد كان يلعب بالملفات وغير واضح.

هل تمت مساءلته عن هذا التلاعب؟

نعم،

بماذا كان يرد عليكم؟

كان يقول الملفات (دي حقتي وما عندكم شغلة معاها) وكان يرسل الملفات للنيابة بمزاجه الشخصي.

كم من الزمن استمرت هذه الحالة؟

دخل في صدام مع النيابة وكان يقول لنا انه صاحب علاقات واسعة مع الأجهزة العدلية والشرطية وانه يتعامل معهم، ويتضح من ثقته في نفسه أن هنالك اشخاصا يحمونه.

هل تأكدتِ شخصياً أن نادر العبيد يقوم بإخفاء الملفات؟

نعم تأكدت بنسبة100٪، وتأكدت ان هنالك أموالا طائلة في يديه يتلاعب بها ويقوم بتوظيف عناصر نسائية لخدمة اجندته الشخصية، نصحته كثيراً حدثت جفوة لمدة عام بيننا ولكن لم اترك له المنظمة.

هنالك فيديو منتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه صوتك

ويقدم فيه نادر العبيد اعترافات بالابتزاز هل انتِ قمتِ بتسجيل الفيديو ؟

نعم انا من سجلت الفيديو وسربته.

دون علمه؟

نعم لم يكن يعلم بتسجيل الفيديو،، وكان في لحظة يتبجح بابتزاز شخصيات معينة منهم رجل الأعمال فضل محمد خير ورجل الأعمال عبد المنعم الفاخر.

لماذا احتفظت بالفيديو طوال هذه المدة؟

احتفظت به لمثل هذه الظروف.

اين نادر العبيد حالياً؟

قبل شهرين اختفى وقام بإغلاق مكتبه وتسريح الموظفين بسبب البلاغات التي قيدت ضده في النيابات.

تقصدين انه اغلق مكتب زيرو فساد؟

نعم وبعدها تم اختياري رئيساً مكلفاً للمنظمة بعد اختفاء نادر العبيد وإلى حين اختيار رئيس للمنظمة.

ثم ماذا حدث؟

في الخامس عشر من الشهر الجاري تفاجأت ببلاغات مقيدة ضدي من نادر العبيد.

هل تم القبص عليك بعد تلك البلاغات؟

حضر رجل مباحث لمنزلي واخطرني بالبلاغ واخذني للسيارة وعندما دخلت السيارة وجدت نادر العبيد بداخلها، وقال لي “اقسم بالله ح اوديك ورا الشمس وانا النيابات كلها معاي انا ما بخاف من زول انتِ ما بتعرفي نادر العبيد وللا شنو؟ بتعرفي نادر العبيد بعد تصلي القسم” .

كيف تصرفت؟

اثناء وجودي في العربة اتصلت بعضو في لجنة إزالة التمكين فجأة قام نادر العبيد بخطف الهاتف من يدي وقال لفرد المباحث “لا تعطي اخلاص حق الحديث بالهاتف” .

هل قام فرد المباحث بإبراز هويته قبل اعتقالك؟

نعم ابرز هويته وهو يعمل بالمباحث، وتفاجأ فرد المباحث ان اثنين من اشقائي يعملون معه بذات القسم، وأثناء حديثنا قال لي نادر العبيد “انا عندي قروش بشتري بيها اي زول والعسكري دا لو ما قبضك بجيب عسكري تاني بقروشي” .

كيف تجاوزت كمين نادر العبيد بعد خطف هاتفك؟

حاولت اخذ تلفوني بالقوة منه وجهت له صفعة قوية في وجهه وبعدها خاف جداً واصابته الرجفة وبعدها وصل اتصال من قسم الشرطة لفرد المباحث وقالوا له احضر نادر العبيد للقسم لديه بلاغات هنا ونحن سنقوم بالقبض عليه والتحفظ عليه.

هل تم التحري معك بالقسم؟

نعم تم التحري معي وافرج عني.

اين نادر العبيد؟

هرب في منتصف الطريق حينما علم بأمر القبض الصادر في حقه وقال للعسكري “نزلها سريع” نزلت من العربة وهرب نادر العبيد وتم اخذي للقسم بركشة.

أين كانت هذه الكواليس؟

بشارع الستين.

ما هو السر في نشر الفيديو في التوقيع الحالي؟

الثلاثاء الماضية ابلغت ببلاغ مقيد ضدي في نيابة المعلوماتية بتهمة اشانة السمعة والتشهير قيده نادر العبيد وقال إن اخلاص قرنق ليس لها علاقة بالمنظمة وانها تتبع للنظام السابق حتى يبرر لسواءته، وقلت بيني وبين نفسي طالما هو يريد اتهامي انا املك ادلة ضده موثقة ويتحدث فيها عن تلاعبه بالملفات لذا قمت بإخراج الفيديو.

هل ذهبتِ لنيابة المعلوماتية؟ وماذا قالوا لك؟

نعم ذهبت الخميس للقسم ولم أجد شخصا وعدت لمنزلي.

هل يملك نادر العبيد ملفات فساد خطيرة؟

كل الملفات الخطيرة المختصة بالفساد وعجزت النيابة عن الوصول إليها كلها بطرف نادر العبيد وهو يقوم بمساومة رجال الأعمال بملاييين الدولارات.

ماهي ابرز الشخصيات التي ساومها نادر العبيد ولم تذكريها في الفيديو؟

ذكر لي شخصياً انه ساوم سعد وقال انه صديقه وتمت المساومة، وقام بابتزاز ومساومة شركة نوبل.

هل فعلاً تلقيتِ تهديدات من نادر العبيد ليلة امس واطلقت نداء استغاثة؟

بعد انتشار الفيديو تفاجأت بشخصيات ملثمة تمتطي مواتر تتجول بالقرب من منزلي، ثم اتصل نادر العبيد على بناتي بأرقام غريبة وقال لهن “سأقتل امكم وعليها أن تستعد للموت” .

هل قمتِ بتأمين نفسك؟

اتصلت بي عدد من النيابات وقالوا لي سوف نوفر ليك شرطة، وانا موجودة مع اهلي البطاحين ومطمئنة.

اين بقية أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة؟

موجودون وهم معي قلباً وقالباً.

هنالك حديث عن أن ما يحدث هو صراع الابتزاز بينكما، هل كنت جزءا من ملفات ابتزاز وشهود عيان عليها؟

لم أحضر اي ملف ابتزاز ولكن سمعنا وتحدث هو عنها، وكل أعضاء المنظمة يسمعون فقط، والفيديو الذي نشرته خطير جداً كان يمكن أن استفيد منه واشارك نادر في اموال الابتزاز ولكن نشرته لفضح نادر، مستعدة اقول امام النيابة انا من نشرت الفيديو، انا لا املك عربة واسكن بالإيجار وأكثر من ثلاثين سنة لم أنل اي وظيفة.

هل تعرفين نادر العبيد من قبل؟

أبداً، التقيت به في (زيرو فساد) .

هل توجد بلاغات ضد نادر صادرة من (زيرو فساد) ؟

نعم فتحنا ضده عدة بلاغات،في إحدى المرات ذهبت لمطعم البوادي ببري، وجدته يحمل ملفات ومع اثنان من رجال الأعمال وهي ملفات تخصهما وقام بابتزازهما وحينما رآني خرج مسرعا من المطعم.

مَن رجال الأعمال الذين كانوا معه؟

سأفضحهم لاحقاً