التطبيع -مشروع البرهان !

الطريق الثالث – بكري المدنى

* في الثالث من فبراير الماضي كانت طائرة السيد رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبدالفتاح البرهان تعود أدراجها مطار الخرطوم من العاصمة الاوغندية (عنتبي) بعد رحلة لم يعلن عنها مسبقا ولقد جاء الإعلان عنها لاحقا من أمريكا و (إسرائيل ) قبل الخرطوم !

* بعد عودة الفريق اول (البرهان) بساعات كانت أخبار لقائه برئيس وزراء دولة إسرائيل تملأ الدنيا وتشغل الناس وحتى يضع الرجل النقاط فوق الحروف جمع إليه رؤساء تحرير الصحف والعاملين في مجال الإعلام بالبلاد لشرح ما تم في أوغندا

* كان الرجل يشرح باقتضاب ما تم ويجيب على جميع الأسئلة في الوقت ذاته مع الحرص على المتابعة والمشاركة كنت مجتهدا في قراءة شخصية البرهان التى ربطتها الأقدار بمصير السودان والرجل غير متاح بشكل كبير للناس وللإعلام

* واضح جدا ان البرهان قادر على إحداث الفرق والمفاجآت أيضا وأنه يخالف المتوقع دائما ليأتي بغير المتوقع منه ومن ذلك رحلته لأوغندا وتدشين الخطوة الأولى للتطبيع بين الخرطوم و(تل ابيب)

* في لقائه مع الصحفيين والإعلاميين كان البرهان واضحا في انه على استعداد للسير على اي درب فيها مصلحة السودان مهما كان طويلا ووعرا وشاقا ولقد صمد طوال الفترة الماضية أمام هجمات الرفاق أكثر من الخصوم حتى وصل اليوم للمرحلة الأهم والتى تجيب عن السؤال حول مصلحة السودان من التطبيع مع (إسرائيل)

* من المهم جدا أن تكون للبلاد مصلحة واضحة ومباشرة من خلال هذه الخطوة الكبيرة وأكبر من الاختراق السياسي او تجاوز الحاجز الكثيف بين السودان وإسرائيل وأوضح بالتالي من مصالح يمكن أن تكون مصاحبة مثل رفع اسم السودان من على قائمة الإرهاب او اعادة دمجه في المجتمع الدولي

* ان مشروع التطبيع مع إسرائيل وتوثيق العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية هو مشروع خالص للسيد رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان وذلك واضح من خلال مواقف الكثيرين الرافضة والقليل الرافضة وبعض المواقف (الراجفة) في الحكومة !

* بما أن الفريق اول البرهان قد سار الخطوة الأولى ب(شباح كبير) ومضى على الطريق دون تردد فمن المهم أن يكون الرجل واثقا من النتائج التى تعود على شعبه وبلده والنتائج السريعة من ذلك اهم من الفوائد الكبيرة المرأة.

* لا يخفى على أحد الضائقة التى تعيشها البلاد وفي شتى المجالات وتطبيع لا يفك هذا الخناق سريعا لا معنى له ووعود معلقة على المستقبل البعيد لا يرجى منها والمطلوب اليوم وقبل الغد التزام واضح وسريع بمساعدة السودان على تفادي الانهيار الوشيك بسبب التردي الاقتصادي

* التأمين على الفوائد المباشرة والسريعة من خلال الاتفاق مع أمريكا وإسرائيل ومن خلفهما من دول التطبيع في الخليج واوريا مسألة غاية في الأهمية نظرا لأن العديد من دول العالم خاصة الدول الفقيرة منها كانت قد سبقت البرهان والسودان على هذا الدرب من غير شروط لازمة. وحصدت في الآخر السراب!

* مع دخول التطبيع حيز التنفيذ ورفع اسم السودان من على قائمة الدول الراعية للإرهاب ينتظر شعبنا الصابر انفراجا سريعا وبداية جديدة وصحيحة على طريق معالجة قضايا الاقتصاد والخدمات يقدمها أصدقاء السودان في العهد الجديد ومن بينهم (إسرائيل ) واي حديث غير هذا لا معنى له ولتبق الأمور على ما هي عليه قبل التوقيع ولن يكون علينا (فقر وتطبيع)!