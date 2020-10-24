البعث القومي: ليس من صلاحيات أي من هياكل الحكم الانتقالي التقرير في أمر التطبيع مع إسرائيل

الخرطوم: السوداني

قال حزب البعث القومي، إنه ليس من صلاحية مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو أي من هياكل الحكم الانتقالية، التقرير في أمر استراتيجي بهذا القدر من الحساسية، في إشارة إلى التطبيع مع إسرائيل.

وأكد في بيان، اطلعت (السوداني) عليه اليوم السبت، أن قرار التطبيع من عدمه حق حصري لبرلمان مُنتخب يعبر عن إرادة الشعب السوداني.

واعتبر التطبيع بهذه الطريقة يعني تسليم القرار الوطني لمحاور خارجية والدخول في نفق رهن السيادة الوطنية للمحاور الأجنبية والخضوع للضغوط والابتزاز.

وأضاف: نُدين بشدة التضليل المتعمد والوعود الكاذبة بأن مشاكل السودان سوف تُحل تلقائياً بعد التطبيع ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.