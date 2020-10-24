شكرالله عزالدين :فخور بالانضمام لاتحاد الفنانين

الخرطوم: كوكتيل

أبدى الفنان شكرالله عزالدين لدى مخاطبته الجمعية العمومية لاتحاد الفنانين سعادته بالانضمام لمؤسسة الاتحاد العريقة قبل سنوات مؤكدا بأن نيل عضوية الاتحاد هي حلم كل فنان يعرف قيمة اتحاد الفنانين وتاريخه وإسهامه في مسيرة الأغنية السودانية.

وقال شكرالله إنه يأسف لابتعاد الفنانين الشباب عن دار الاتحاد مطالبا بإزالة الجفوة بين الاتحاد والشباب الذين يجب أن يعلموا أن الاتحاد هو البيت الكبير ويجب أن ينطلقوا منه ويعملوا علي خدمته من خلال العمل في اللجان المختلفة حتى يقوى عودهم ويكتسبوا الخبرات اللازمة لأنهم من سيقودون الاتحاد في المستقبل.