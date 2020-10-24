في الديربي الصعب من يكسب اللقب؟ المريخ يبحث عن تأمين البطولة والهلال يخطط للمفاجأة

الأحمر يراهن على التش.. والأزرق يجهز (الماكوك)

الخرطوم: السوداني

يترقب عشاق كرة القدم السودانية عند الساعة السابعة من مساء اليوم ديربي كرة القدم السودانية حينما يواجه الهلال الند التقليدي المريخ في مباراة مهمة ومفصلية ستحدد هوية بطل النسخة الاستثنائية من البطولة المحلية، والتي ستلعب اليوم بملعب الخرطوم في ظل ظروف معقدة حيث ستغيب الجماهير عن مدرجات ملعب الخرطوم بسبب جائحة كورونا لتلعب المباراة في (وضع صامت) بالمدرجات ومشتعل داخل المستطيل الأخضر وفقاً لعملية الحسابات التي سيلعب بها كل فريق مباراة اليوم.

ففي المريخ تبدو الحظوظ أكبر والضغوط أقل، حيث يعيش الأحمر فترة استقرار فنية رغم الصراعات الإدارية، ويتصدر المريخ المنافسة برصيد (71) نقطة مما يجعله يخوض مباراة اليوم بفرصتي الفوز أو التعادل للحصول على اللقب، ويقود الأحمر فنياً المدرب التونسي جمال خشارم كما يراهن أنصار الفريق على النجاعة الهجومية لكل من رمضان عجب والتش وسيف تيري أبرز لاعبي الفرقة الحمراء في الفترة الأخيرة.

على الجانب الآخر يدخل الهلال صاحب المركز الثاني برصيد (69) نقطة مباراة اليوم بفرصة وحيدة فقط تتمثل في تحقيق الانتصار ولا شيء سواه، بعد أن تراجعت نتائج الفريق في الجولات الماضية بعد تعثر في (3) مباريات على التوالي قبل الانتفاضة في مباراة الأهلي شندي الأخيرة، والتي كشفت عن نوايا الأزرق الواضحة مباراة اليوم، وسيشرف الأسد فوزي المرضي على فريق الهلال الذي سيدخل المواجهة بتشكيلة ذات طابع هجومي لتحقيق هدفه المنشود ويراهن الأهلة على تميز عدد من اللاعبين في مقدمتهم نزار حامد وأطهر الطاهر إضافة لعبد الرؤوف وأبوعاقلة عبد الله.

ويخطط مدرب الهلال فوزي المرضى الشهير بـ( الأسد) لمفاجأة المريخ في مباراة اليوم بعدد من الاستراتيجيات.

وستقيم اللجنة المنظمة للمسابقات احتفالية كبيرة على شرف ختام المنافسة مساء هذا اليوم.