تشكيلة الهلال المتوقعة

يتوقع أن يلعب الكابتن فوزي المرضي مباراة اليوم بتشكيلة مكونة من جمال سالم في حراسة المرمى، رباعي خط دفاع من اليمين لليسار مكون من أطهر الطاهر، السموأل ميرغني، عبد اللطيف بوي (عمار) وفارس عبدالله فيما سيلعب في وسط الملعب نصر الدين الشغيل وأبوعاقلة إضافة لنزار حامد وعبد الرؤوف فيما ينتظر أن يقود الهجوم الثنائي وليد الشعلة ومحمد موسى الضي.

ويرتكز الهلال على دكة بدلاء شبابية تصنع الفارق كبشة الصغير وموفق صديق وسكندر صامويل وغيرهم.