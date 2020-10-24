سوداكال يهدد بالانسحاب قبل موقعة الهلال

هدد رئيس مجلس إدارة المريخ، آدم سوداكال، بانسحاب فريقه من الدوري السوداني الممتاز، وذلك قبل 24 ساعة فقط من خوض مباراة الفريق الفاصلة أمام الهلال في ختام المسابقة.

ويحتج آدم سوداكال، على تجاهل لجنة المسابقات، الفصل في شكوى تقدم بها حي الوادي ضد الهلال، لم يتم النظر فيها.

وقال آدم سوداكال “من منطلق حرصي على حقوق النادي وعدالة البطولة، يبقى لزامًا على لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني، الفصل السريع والعاجل في شكوى حي الوادي نيالا قبل ختام الدوري”.

وشدد “حال حدوث تراخي أو تجاهل من قبل لجنة المسابقات، فإن المريخ سيمتنع عن لعب مباراته المعلنة أمام الهلال، والانسحاب رسمياً من الدوري”.